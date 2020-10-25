ياسين: اتفاق وقف إطلاق النار لن ينفّذ لأنه لا يتماشى مع مصلحة المليشيات وتنظيم الإخوان الإرهابي

ليبيا – قال رئيس مجلس التعاون الدولي والعلاقات الدبلوماسية في ليبيا عادل ياسين إنّ اتفاق وقف إطلاق النار لن ينفّذ؛ لأنه لا يتماشى مع مصلحة المليشيات وتنظيم الإخوان الإرهابي.

ياسين وفي تصريحات خاصّة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أوضح أنّ الاتفاق هشٌّ، وسريعًا ما سيصبح أكوامًا من الورق لا قيمة لة والنموذج العراقي ليس ببعيد.

وأشار إلى أنّ أردوغان هو صاحب القرار في طرابلس، وكل من يتقلد منصبًا هناك موظفون عند أبيهم الروحي الذي أزاح عنهم خطر القوات المسلحة التي كادت أن تسيطر على طرابلس وتقضي على المليشيات وداعميها.

ياسين أكّد أنه بعد أن وضعت تركيا يدها على منطقة الغرب بأكمله أصبح القرار يأتي من إسطنبول إلى حراس المصالح التركية الأردوغانية وأحلام أردوغان التوسعية.

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