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الحزب الحاكم التركي: أنقرة ستبدأ في تصدير موقف يتبنّى إبعاد حفتر عن المشهد الليبي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال القيادي في حزب العدالة والتنمية التركي بيرول دمير إنّ أنقرة ترصد التطورات الميدانية في ليبيا عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وستبدأ بالحديث بشكل أقوى في تصدير موقف يتبنى إبعاد “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير حفتر) عن المشهد الليبي في الفترة المقبلة.

ديمير أكّد في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية على أن هناك محاولات لإضعاف التأثير التركي في المعادلة على الساحة الليبية، وأن هناك دولًا تسعى لذلك ليس في ليبيا وحسب؛ بل في القارة السمراء. على حد تعبيره.

ولفت إلى أنّ هناك اتفاقًا لوقف إطلاق النار، لكن لا يوجد حلول للمسائل الرئيسة التي تشكل الصراع الحقيقي على السلطة في البلاد.

كما أشار القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان إلى أن علامة الاستفهام الأكبر تكمن في كيفية إجراء انتخابات في بلاد تحكمها القبلية، إذ إنّ ما يقارب من 91  قبيلة في البلاد تسعى للسيطرة فيما بينها. بحسب قوله.

واختتم دمير في ختام حديثه قائلاً :” مسألة المقاتلين الأجانب في البلاد، والتي تعد إشكالية كبيرة، فهل ستنسحب كل القوى الأجنبية المتورطة في الصراع بليبيا؟ وكيف سيكون ذلك؟ وهل سيعود المرتزقة الروس “فاغنر” إلى موسكو؟ وهل ستسحب الإمارات ومصر المرتزقة الذين جمعتهم في ليبيا في غضون 3 أشهر؟”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • متخلف عقليا فالجيش الوطنى بقيادة المشير يسيطر على ثلاث ارباع ليبيا ويتحكم فى النفط ومعه الجيش المصرى مليون مقاتل عند الخط الاحمر وفى حالة فشل المساعى السلمية سيتم الحسم العسكرى ولاقبل للاتراك بمواجهة الجيش المصرى فى عقر داره لانه يعنى هلاك جيش الدعارة التركى وافلاس تركيا اقتصاديا

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  • ارجوغان اصبح كارت محروق فى ليبيا فهو مجرد كلب ترامب الذى تخلى عنه الان واعطى ضوء اخضر لمصر لحسم الموقف فى ليبيا سلما او حربا

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  • المطلوب الان خروج الاتراك والمرتزقة الذين جلبهم القردوغان من سوريين وتوانسة و يمنيين…وبعدها تخرج القوات الاخري ويتم 1ذلك بمراقبة أممية …الدور التركي أنتهي وكلب الصيد تحصل علي مليارات لينقذ ليرته المنهارة وهذا يكفيه كما أمر سيده ترامب…ولا دخل لكم ايها العثمانيين الكلاب في شؤن ليبيا …مجلس النواب كلف المشيرحفتر بقيادة الجيش ولا دخل لكم في ذلك وهذه هي السلطة الشرعية المنتخبة…وبالتالي سعيكم فاشل و مردود عليكم ايها الانكشاريين ..أرحل ياقردوغان انت وعصابتكم …لامكان لك في ليبيا المستقبل ايها العميل …ياعميل امريكا واسرائيل وياحامي الدواعش والعاهرات والحشاشين….ارحل ..أرحل…جهنم في انتظارك انشاءالله ….

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  • انتهى الدرس ياغبى بعد الخوازيق الحمراء التى دخلت مؤخرة المعتوه
    اردوغان اصبح كالكلب الجربان بعد ان تخلى عنه الامريكان واعطوا الضوء الاخضر للسيسى لسحقه عند الخط الاحمر قضى الامر وهو ينبح على الفاضى وسيتم قطع ذيله سواء فاز ترامب اوبايدن

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