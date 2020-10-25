ليبيا تسجل 30 ألف حالة شفاء من كورونا

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يُسجّل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و766 حالة شفاء
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قناة 218 الليبية
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