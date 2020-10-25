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ليبيا تسجل 30 ألف حالة شفاء من كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يُسجّل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و766 حالة شفاء

ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏195 الرقم الخاص بالطوارى المركَالطوَْاَوامامول LIBYA CONTROL- DISEASE FOR CENTRE NATIONAL 6002 التقرير اليومي لفيروس كورونا COVID-19 تاريخ: 10 /0202م عدد العينات الوفيات الحالات المتعافية الموافق يوم السبت 5 الحالات السالبة الحالات الموجبة 766 رقم البيان:032 4,363 1,639 الإجمالي العام للحالات الوفيات كلنام واحد صد فير وس ورون الإصابات التراكمية 795 حالات التعافي الحالات النشطة 56,013 30,731 24,487‏'‏

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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