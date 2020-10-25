مكافحة الأمراض يسجل 1639 إصابة بكورونا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (1639) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (1301) حالة جديدة، وعدد (338) حالة مخالطة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم السبت عدد (6002) بينها عدد (4363) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :