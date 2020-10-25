مكافحة الأمراض يسجل 1639 إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (1639) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (1301) حالة جديدة، وعدد (338) حالة مخالطة.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم السبت عدد (6002) بينها عدد (4363) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :
1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1974) عينة
2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (4) عينات
3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2711) عينة
4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (25) عينة
5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (342) عينة
6.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (67) عينة
7.مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة
8.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (23) عينة
9.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (188) عينة
10.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (153) عينات
11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة
12.مختبر فرع المركز يفرن عدد (12) عينة
13.مختبر فرع المركز الجفرة عدد (1) عينة
14.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1.طرابلس
عدد 851 حالة جديدة
عدد 142 حالة مخالطة
2.بنغازي
عدد 1 حالة جديدة
3.العجيلات
عدد 38 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
4.الماية
عدد 9 حالة جديدة
5.العامرية
عدد 8 حالة جديدة
6.جنزور
عدد 42 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
7.زليتن
عدد 6 حالة جديدة
عدد 5 حالة مخالطة
8.ترهونه
عدد 12 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
9.مصراتة
عدد 99 حالة مخالطة
10.وادي زمزم وأبونجيم
عدد 1 حالة مخالطة
11.القلعة
عدد 6 حالة جديدة
12.زلطن
عدد 9 حالة جديدة
13.سواني بن أدم
عدد 9 حالة جديدة
14.صرمان
عدد 7 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
15.نسمة
عدد 11 حالة جديدة
16.السبيعة
عدد 6 حالة مخالطة
17.قصر الأخيار
عدد 12 حالة جديدة
18.الجميل
عدد 10 حالة جديدة
19.صبراته
عدد 29 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
20.الرجبان
عدد 4 حالة جديدة
21.يفرن
عدد 5 حالة جديدة
22.غدامس
عدد 2 حالة مخالطة
23.الجفارة
عدد 27 حالة جديدة
24.القره بوللي
عدد 40 حالة جديدة
25.الخمس
عدد 20 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
26.الجفرة
عدد 4 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
27.الكفرة
عدد 1 حالة جديدة
28.الزاوية الجنوب
عدد 8 حالة جديدة
29.رقدالين
عدد 6 حالة جديدة
30.النواحي الأربع
عدد 24 حالة جديدة
عدد 14 حالة مخالطة
31.غريان
عدد 20 حالة جديدة
عدد 10 حالة مخالطة
32.سبها
عدد 1 حالة جديدة
33.الشاطئ
عدد 2 حالة جديدة
34.جادو
عدد 1 حالة جديدة
35.الزاوية الغرب
عدد 13 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
36.الزاوية المركز
عدد 40 حالة جديدة
عدد 12 حالة مخالطة
37.بني وليد
عدد 15 حالة جديدة
38.زواره
عدد 6 حالة جديدة
عدد 18 حالة مخالطة
39.الزنتان
عدد 4 حالة جديدة
عدد 14 حالة مخالطة
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 766 ) حالة شفاء حسب المدن:
1.عدد 598 حالة في طرابلس
2.عدد 5 حالات في الخمس
3.عدد 14 حالة في ترهونه
4.عدد 2 حالة في الزاوية الجنوب
5.عدد 38 حالة في غريان
6.عدد 2 حالة في سبها
7.عدد 50 حالة في مصراته
8.عدد 11 حالة في وادي زمزم وابونجيم
9.عدد 23 حالة في الكفرة
10.عدد 10 حالات في زواره
11.عدد 10 حالات في الزاوية المركز
12.عدد 3 حالات في الزنتان
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 5 ) حالات وفاة موزعة:
1.عدد 1 حالة في الجفرة
2.عدد 1 حالة في العجيلات
3.عدد 1 حالة في الشاطئ
4.عدد 1 حالة في الكفرة
5.عدد 1 حالة في الزاوية المركز
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 56013 حالة، الحالات النشطة 24487 حالة، والمتعافين 30731 حالة، والوفيات 795 حالة.
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