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في أعلى حصيلة يومية.. ليبيا تسجل 1639 إصابة بكورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل5 حالات وفاة، و 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 56013، والوفيات 795 حالة.

وأوضح المركز أنه استلم (6002) عينات موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1974) عينة
2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (4) عينات
3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2711) عينة
4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (25) عينة
5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (342) عينة
6.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (67) عينة
7.مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة
8.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (23) عينة
9.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (188) عينة
10.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (153) عينات
11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة
12.مختبر فرع المركز يفرن عدد (12) عينة
13.مختبر فرع المركز الجفرة عدد (1) عينة
14.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة

وبحسب البيان بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏195 الرقم الخاص بالطوارى المركَالطوَْاَوامامول LIBYA CONTROL- DISEASE FOR CENTRE NATIONAL 6002 التقرير اليومي لفيروس كورونا COVID-19 تاريخ: 10 /0202م عدد العينات الوفيات الحالات المتعافية الموافق يوم السبت 5 الحالات السالبة الحالات الموجبة 766 رقم البيان:032 4,363 1,639 الإجمالي العام للحالات الوفيات كلنام واحد صد فير وس ورون الإصابات التراكمية 795 حالات التعافي الحالات النشطة 56,013 30,731 24,487‏'‏

وأشار البيان إلى أن الإحصاءات العامة جاءت كالتالي:
1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 56013
2.الحالات النشطة : 24487
3.المتعافين : 30731
4.الوفيات : 795

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