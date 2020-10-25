بلدي غدامس: إغلاق منافذ المدينة بعد انتشار كورونا

أعلن المجلس البلدي غدامس إغلاق مداخل ومنافذ المدينة نظرا لتوسع دائرة انتشار فيروس كورونا داخل حدود المدينة.

وأكد المجلس البلدي غريان في بيان له أن إغلاق منافذ المدينة ممتد لمدة زمنية مفتوحة حسب تطور الظروف مطالبا الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ ذلك.

وأشار المجلس البلدي إلى أن قرار الإغلاق جاء بعد توسع دائرة انتشار وباء كورونا داخل حدود غدامس وحتى تتمكن لجان الرصد والتقصي من إنهاء عملها على أفضل حال من أجل وضع حد لمساهمة الوافدين إلى المدينة في زيادة حجم الكارثة خاصة في ظل توفر معلومات عن إقامة مهرجان الرالي يوم غد الاثنين دون التنسيق مع السلطات المحلية.