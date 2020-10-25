رقم قياسي جديد للاصابات.. مكافحة الامراض يوضح الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل5 حالات وفاة، و 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفيما يلي التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 24 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (230) .

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (6002) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1974) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (4) عينات

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2711) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (25) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (342) عينة

6.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (67) عينة

7.مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (23) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (188) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (153) عينات

11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة

12.مختبر فرع المركز يفرن عدد (12) عينة

13.مختبر فرع المركز الجفرة عدد (1) عينة

14.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 4363 ) عينة سالبة

– عدد (1639) عينة موجبة ( 1301 جديدة + 338 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 851 حالة جديدة

عدد 142 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 1 حالة جديدة

3.العجيلات

عدد 38 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

4.الماية

عدد 9 حالة جديدة

5.العامرية

عدد 8 حالة جديدة

6.جنزور

عدد 42 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

7.زليتن

عدد 6 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

8.ترهونه

عدد 12 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

9.مصراتة

عدد 99 حالة مخالطة

10.وادي زمزم وأبونجيم

عدد 1 حالة مخالطة

11.القلعة

عدد 6 حالة جديدة

12.زلطن

عدد 9 حالة جديدة

13.سواني بن أدم

عدد 9 حالة جديدة

14.صرمان

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.نسمة

عدد 11 حالة جديدة

16.السبيعة

عدد 6 حالة مخالطة

17.قصر الأخيار

عدد 12 حالة جديدة

18.الجميل

عدد 10 حالة جديدة

19.صبراته

عدد 29 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

20.الرجبان

عدد 4 حالة جديدة

21.يفرن

عدد 5 حالة جديدة

22.غدامس

عدد 2 حالة مخالطة

23.الجفارة

عدد 27 حالة جديدة

24.القره بوللي

عدد 40 حالة جديدة

25.الخمس

عدد 20 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

26.الجفرة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

27.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

28.الزاوية الجنوب

عدد 8 حالة جديدة

29.رقدالين

عدد 6 حالة جديدة

30.النواحي الأربع

عدد 24 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

31.غريان

عدد 20 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

32.سبها

عدد 1 حالة جديدة

33.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

34.جادو

عدد 1 حالة جديدة

35.الزاوية الغرب

عدد 13 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

36.الزاوية المركز

عدد 40 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

37.بني وليد

عدد 15 حالة جديدة

38.زواره

عدد 6 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

39.الزنتان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 766 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 598 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في الخمس

3.عدد 14 حالة في ترهونه

4.عدد 2 حالة في الزاوية الجنوب

5.عدد 38 حالة في غريان

6.عدد 2 حالة في سبها

7.عدد 50 حالة في مصراته

8.عدد 11 حالة في وادي زمزم وابونجيم

9.عدد 23 حالة في الكفرة

10.عدد 10 حالات في زواره

11.عدد 10 حالات في الزاوية المركز

12.عدد 3 حالات في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 5 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في الجفرة

2.عدد 1 حالة في العجيلات

3.عدد 1 حالة في الشاطئ

4.عدد 1 حالة في الكفرة

5.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 56013

2.الحالات النشطة : 24487

3.المتعافين : 30731

4.الوفيات : 795