«الوطني لمكافحة الأمراض»: تسجيل 1639 إصابة بكورونا و766 حالة شفاء و5 وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1639 إصابة بفيروس كورونا المستجد السبت، منها 1301 حالة جديدة و338 لمخالطين، كما تم تسجيل 766 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة.

وأوضح المركز في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، أنه تسلم 6002 عينة موزعة على المختبرات، والتي أظهرت سلبية 4363 عينة، بينما تم تأكيد إصابة 1639 شخصا.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في ليبيا إلى 56013 حالة منذ بداية ظهور الوباء في البلاد، بينها 24487 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 30731 شخصا، وتم تسجيل 795 وفاة.