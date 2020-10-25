“القوى الوطنية: لا ممثل لنا في “حوار تونس

عبّر تحالف القوى الوطنية في بيان صادر أمس السبت عن دعمه لجهود البعثة الأممية للوصول لاتفاق شامل ينهي حالة الصراع الدائر.

وطالب التحالف في بيانه جميع الأطراف الليبية المشاركة في المنتدى السياسي الليبي المزمع عقده في تونس بتغليب المصلحة العامة مطالبا بعدم إغفال القوى الفاعلة.

كما دعا لإشراك أوسع لشريحة الشباب والمرأة مشددا على النخب السياسية والاجتماعية والإعلامية بضرورة مراقبة الحوار.

وأكد البيان معارضة التحالف لما وصفها بـ “الاتفاقات غير البريئة أو التكرار لأخطاء الاتفاق السياسي السابق” مشيرا إلى عدم وجود أي ممثل رسمي للتحالف حتى الآن على طاولة الحوار بالمنتدى المزمع عقده في تونس.

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