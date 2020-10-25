السعيدي : أعضاء مجلس الأمن مختلفون حول ليبيا ومن الصعب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، اليوم الأحد، أنه من الصعب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في جنيف على أرض الواقع.

وأوضح السعيدي أن السبب في ذلك وهو أن فريق حوار حكومة الوفاق غير المعتمدة لا يملك شئ على الأرض ومن يملك هي المليشيات المسلحة.

وقال السعيدي إنه لم يتم وضع جدول زمني محدد وواضح بخصوص عرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي.

وأشار السعيدي إلى أنه ايضا لا يوجد توافق بين أعضاء مجلس الأمن حول ليبيا، لافتا إلى أن الشيء الوحيد الذي سينقذ الوطن هو العصيان المدني لإخراج ليبيا من أزمتها.

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