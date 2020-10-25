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السعيدي : أعضاء مجلس الأمن مختلفون حول ليبيا ومن الصعب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، اليوم الأحد، أنه من الصعب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في جنيف على أرض الواقع.

وأوضح السعيدي أن السبب في ذلك وهو أن فريق حوار حكومة الوفاق غير المعتمدة لا يملك شئ على الأرض ومن يملك هي المليشيات المسلحة.

وقال السعيدي إنه لم يتم وضع جدول زمني محدد وواضح بخصوص عرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي.

وأشار السعيدي إلى أنه ايضا لا يوجد توافق بين أعضاء مجلس الأمن حول ليبيا، لافتا إلى أن الشيء الوحيد الذي سينقذ الوطن هو العصيان المدني لإخراج ليبيا من أزمتها.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • تفاءل خيرا يااخي / علي السعيدي لعل نجدوه ويرتاح الشعب من معاناة نتائج هذه النكبة السودا النودا…أول الغيث قطرة كما يقولون…أعتقد انه ستكون هناك لجنة أممية للتنفيذ والمراقبة…والذي يرفض العصا موجودة…أعتقد ان القوي العظمي الآن قرروا انهاء الازمة في ليبيا والاتجاه الي تأديب جماعة العمائم في ايران وبعدها تركيا ..أعتقد ان هذا هو الموقف الآن…المهم يتم إخراج كلاب القردوغان والاجانب من ليبيا ونحن نتفاهم فيما بيننا انشاءالله بالتي هي أحسن…نريد استرجاع الوطن يااخي /علي ليس الا…وفقكم الله وحفظ الله ليبيا من كل سؤ..

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