” افينير” : أردوغان متورط في موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر السواحل الليبية

قالت صحيفة ” افينير” الإيطالية، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورط في موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر السواحل الليبية مواصلًا بذلك سياسة الابتزاز ضد دول الاتحاد الأوروبي باستخدام ملف الهجرة.

وأوضحت الصحيفة، أن أردوغان حصل على مفاتيح تدفق المهاجرين على أوروبا من الشرق وهو الآن يمتلك سلاحا قويا للابتزاز.

كما قالت صحيفة “ال مانيفيستو” الإيطالية، إنه إذا كان هدف الأتراك تحقيق تفوق في الملف الليبي وصفع الإيطاليين فما كان بوسعهم فعل أفضل من إعلان سيطرتهم على تأمين السواحل الليبية، لافتة إلى أن الصورة التي نشرتها وزارة الدفاع التركية عن بدء قوات البحرية التابعة لها بتدريب قوات خفر السواحل التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، لم تكن عشوائية وإنما تم اختيارها بعناية حيث يظهر فيها جنود أتراك برفقة قاربي دوريتين أهدتهما إيطاليا إلى ليبيا في عام 2018 واصفة الصورة بأنها استهزاء من أنقرة بأن روما ليس لها أي ثقل في ليبيا.

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