«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق واحتمال سقوط أمطار متفرقة في الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا اليوم الأحد، فيما تتكاثر السحب من مساء اليوم على أغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لإخر من المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء الى شمالية غربية نشطة السرعة .

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و28 درجة، وتسجل إنخفاض تدريجي بدايةً من الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و28 درجة.

الجفرة– سبها -غـات – غدامس- الحمادة:

السماء صافية الى قليلة السحب، تتكاثر احيانا يوم الغد على غدامس والحمادة.

الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 و33 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية غربية إلى شماليه شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 27 و29 درجة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا