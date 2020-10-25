مفتاح: أردوغان لديه إصرار على التصدى لأي مبادرة سلام في ليبيا

ليبيا – قال حسين مفتاح المحلل السياسي إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه إصرار على التصدي لأي مبادرة سلام في ليبيا، وخرج بتصريحات هاجم فيها اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بعد إبرامه من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

مفتاح أشار في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يذاع على قناة “الحدث” إلى أن أحد أهم الشروط التي تضمنها الاتفاق هو خروج كافة المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي إلى ليبيا.

وأضاف: “أردوغان زاد الطين بلة عندما صرح وزير دفاعه خلوصي آكار بأن تركيا ستستمر في برنامج تدريب المرتزقة والميليشيات الليبية، وأنا أتوقع أن يقوم الأتراك بتخريب هذا الاتفاق، من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية وأردوغان انتهج هذا النهج منذ أن بدأ حملته على ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية