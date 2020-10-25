بعد تشكيك أردوغان.. خرق تركي صريح لاتفاق جنيف

تقرير 218

نشرت وزارة الدفاع التركي أمس السبت صورا لتدريبات قوات عسكرية ليبية في خطوة تعد سابقة أولى لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع الجمعة في جنيف.

وقوبل اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بترحيب عربي وإقليمي ودولي وأممي، باستثناء تعليق ممتعض ورد على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شكك في مصداقيته ومدى التزام الموقعين على ما ورد فيه.

وتُرجم التشكيك التركي والامتعاض من الاتفاق سريعا بصور نشرتها وزارة الدفاع التركية لتدريبات عسكريين ليبيين وقالت إنها في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية في مخالفة صريحة للاتفاق الموقع من الأطراف بعد أقل من يوم واحد على توقيعه.

ونصت النقطة الثانية من بنود الاتفاق على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها على أن تكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة

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