الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق جنيف ويهدد بفرض عقوبات على المخربين المحتملين

أعلن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، اليوم الأحد ترحيبهم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الممثلين الليبيين للجنة العسكرية المشتركة 5 +5) في جنيف في 23 أكتوبر 2020.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن اتفاق وقف إطلاق النار الكامل والدائم والذي يسري على مستوى ليبيا، يعتبر خطوة حاسمة نتيجة أشهر من الجهود الإقليمية والدولية المكثفة، التي بدأت في إطار عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة.

وأضاف الاتحاد أن الاتفاقية تتضمن أيضًا تدابير مهمة أخرى، لا سيما استئناف اتصالات النقل بين مختلف مناطق ليبيا وتدابير بناء الثقة الأخرى، مثل العملية الشاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتي تعتبر ضرورية لعودة الأمن، والاستقرار في ليبيا، لا سيما انسحاب جميع المرتزقة الأجانب خلال 90 يومًا.

وبحسب البيان يشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار، ويدعو جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى دعم الجهود الليبية بشكل لا لبس فيه، والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وقال البيان إنه يجب على جميع المرتزقة الأجانب الانسحاب على الفور، مؤكدا أن كل تدخل أجنبي غير مقبول.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجراءات ملموسة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذه التطورات الأمنية الإيجابية هي الطريق لإعادة إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا.

وأكد الاتحاد أنه يتطلع والدول الأعضاء فيه إلى منتدى حوار سياسي ناجح في وقت لاحق من هذا الشهر وسيواصل دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع الليبي الطويل الأمد لصالح الشعب الليبي، محذرا من استخدام صكه الخاص بفرض عقوبات على المخربين المحتملين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24