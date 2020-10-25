قوفانتش: القلق التركي من اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ينبع من تعليق الاتفاقيات العسكرية مع السراج

ليبيا – ذكر الكاتب الصحفي المقرب من الحكومة التركية ياسين قوفانتش أنّ القلق التركي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا نابع من مصير الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج؛ لأن أحد بنود الاتفاق ينصُّ على تعليق الاتفاقيات العسكرية التي أبرمتها أطراف الصراع في ليبيا.

قوفانتش وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس السبت أضاف أنّ القلق أيضًا يمتد إلى طبيعة الموقف الأميركي المستقبلي في ليبيا، بعد انقشاع غبار الانتخابات الذي قد ينسحب على اتفاقية الغاز لاحقًا بأنها اتفاقية من طرف ليبي واحد دون آخر.

وقال زاعمًا : “بعد كل ما قدمته تركيا في ليبيا فإنه من غير المقبول تجاوزها في أي ترتيبات، وتركيا دولة إقليمية فرضت نفسها في المعادلة الدولية”.

وأعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لم يكن على مستوى تطلعات تركيا، خاصّة أنه لم يستند إلى -ما وصفتها الرئاسة التركية في وقت سابق- بعودة خطوط الجبهة في ليبيا عام 2015، وهو ما يستدعي انسحاب من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) من مدينة سرت المطلّة على البحر المتوسط، والتي تعدُّ بوابة العبور إلى حقول النفط في الشرق، وكذلك انسحابها من قاعدة الجفرة الجوية.

ولفت الصحفي التركي في ختام تصريحاته إلى أنّ الاتفاق لم يتضمن إبعاد خليفة حفتر عن المشهد السياسي المقبل في ليبيا، وهذا يجعل مصر وفرنسا تحضر بقوة في المشهد الليبي بعدما منيت هذه الدول بخسائر ميدانية مؤخّرًا وسط وغربي ليبيا، على حد زعمه.

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