من المشاركين بالإطاحة بالخلية الإرهابية..تصفية شاب بسبها من قبل مسلحين

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كشف مصدر مطلع أن مسلحين يستقلون مركبة مدنية طراز “هونداي” قاموا أمس السبت بتصفية الشاب هشام نزهات بشير الزياني.

وأوضح المصدر أن الزياني استهدف من قبل المسلحين استهدف أثناء تواجده في شارع المهدية في سبها بوابل من الرصاص دون تحديد الفاعلين وحيثيات الحادثة.

وأشار المصدر إلى أن الشاب الزياني من بلدية سكان أوباري وتحديدا منطقة التناحمة ومولود في مدينة سبها ويقطن في حي الفاتح.

وأضاف المصدر أن الزياني من المساندين للقوات المسلحة العربية الليبية وقد كان من ضمن المشاركين في عمليه الإطاحة بخلية تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في حي عبدالكافي في سبتمبر 2020.