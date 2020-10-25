ما يعرف بتحالف القوى الوطنية يطالب المشاركين بمنتدى تونس بتغليب المصلحة العامة

أصدر ما يعرف بتحالف القوى الوطنية، بيانًا، عبر من خلاله عن دعمه لجهود البعثة الأممية للوصول لاتفاق شامل ينهي حالة الصراع الدائر، مطالبًا جميع الأطراف الليبية المشاركة في المنتدى السياسي الليبي المزمع عقده في تونس بتغليب المصلحة العامة وعدم إغفال القوى الفاعلة.

وأعلن البيان، معارضته للاتفاقات غير البريئة أو التكرار لأخطاء الاتفاقات السياسية السابقة، مشيرًا إلى عدم وجود أي ممثل رسمي للتحالف حتى الآن على طاولة الحوار بالمنتدى المزمع عقده في تونس.

كما دعا البيان، إلى إشراك أوسع لشريحة الشباب والمرأة، مشددًا على النخب السياسية والاجتماعية والإعلامية بضرورة مراقبة الحوار.

وطالب البيان، كافة الأطراف الليبية بضرورة تغليب مصلحة الوطن والالتفاف حول مشروع إنقاذ وطني ينهي الأزمة ولا يقوم على مبدأ تقاسم المناصب بين المتصارعين على السلطة فقط.

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