تكتل فزان النيابي: المرتزقة الأجانب لعبوا دورا كبيرا في زعزعة الأمن بليبيا

رحب تكتل فزان النيابي باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بين أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعا التكتل في بيان له “جميع الأطراف المعنية الالتزام ببنود الاتفاق خصوصا فيما يتعلق بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين كان لهم دور كبير في زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا والجنوب الليبي خاصة”.

وشدد التكتل على ضرورة استمرار “أعمال اللجنة العسكرة 5+5 بهذه الروح الوطنية والمسؤولية التاريخية وأن تولي اهتماما خاصا بالمؤسسة العسكرية والأمنية في الجنوب الليبي وإعادة تنظيمها بالشكل المهني”.

وأكد التكتل دعمه لكل الجهود “الصادقة في إرساء الأمن والاستقرار والمصالحة في ليبيا بعيدا عن أي أجندات خارجية”.