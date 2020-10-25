تكتل فزان يشدد على الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا24

شدد تكتل فزان النيابي في مجلس النواب اليوم الأحد على الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار في جنيف بضرورة الالتزام ببنود هذا الاتفاق.

وأكد التكتل في بيان له على خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين كان لهم ور كبير في زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا عامة والجنوب الليبي بشكل خاص.

ودعا التكتل اللجنة العسكرية (5+5) على الاستمرار بالعمل بهذه الروح الوطنية والمسؤولية التاريخية وأن تولي اهتماما خاصًا بالمؤسسة العسكرية والأمنية في الجنوب الليبي وإعادة تنظيمها بالشكل المهني والاحترافي.

ورحب التكتل بهذا الاتفاق الذي تم توقيعه في جنيف، مثمنًا جهود القادة العسكريين وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا للوصول إلى هذا الاتفاق.

وجدد تكتل فزان النيابي دعمه لكل الجهود الصادقة في إرساء الأمن والاستقرار والمصالحة في ليبيا بعيدًا عن أي اجندات خارحية.