مجلس الدولة: حوار تونس يهدف للاتفاق على رئيس المجلس الرئاسي ونائبين وتسمية شاغلي المناصب السيادية

قال الناطق باسم المجلس الاستشاري محمد عبدالناصر أن جوهر المباحثات في تونس هو الاتفاق على رئيس للمجلس الرئاسي ونائبين له، وكذلك رئيس حكومة منفصلة عنه، وتسمية شاغلي المناصب السيادية.

وأضاف «عبد الناصر» في تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان أن يومي 5 و6 من نوفمبر سيكونان موعد وصول المشاركين في جولة الحوار في تونس التي ستنطلق في التاسع من نوفمبر.

وأوضح أن الحوار سيحضره 13 شخصا من كلا مجلسي النواب والاستشاري للدولة وأكثر من 70 شخصية اختارتها البعثة الأممية.

وأعلنت البعثة الأممية في 11 أكتوبر استئناف المحادثات الشاملة في تونس مطلع الشهر المقبل عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية.

وجاء في بيان للبعثة حينها أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية؛ بحسب بيان البعثة.

وأكدت البعثة أن الملتقى سيبني على التوافقات التي أسفرت عنها مشاورات مونترو وبوزنيقة والقاهرة، مع اشتراط امتناع المشاركين في الملتقى عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في المرحلة المقبلة وعدم التحريض على الكراهية والعنف.