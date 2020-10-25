عقيلة صالح يُشيد بجهود المغرب في حل أزمة ليبيا

أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ، باتفاق وقف إطلاق النار الأخير في ليبيا خلال مؤتمر صحفي مشترك، السبت، بالرباط، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي يجري زيارة رسمية إلى المملكة المغربية.

وتأتي الزيارة لمتابعة مستجدات اتفاق المناصب السيادية في ليبيا، الذي تم التوصل إليه بداية الشهر الحالي في مدينة بوزنيقة المغربية.

وفي هذا السياق ربط وزير الخارجية المغربي وقف إطلاق النار بالمفاوضات الليبية الجارية على أكثر من مستوى، معتبرا أن الاتفاق تطور إيجابي.

ومن جانبه، وصف رئيس مجلس النواب “اتفاق بوزنيقة” بالسابقة التاريخية في الحوار الليبي الليبي، خاصة فيما يخص المناصب السيادية، مشيدا بجهود المغرب لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لفض النزاع في البلاد.

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