آمرو المحاور وقادة الكتائب بـ«بركان الغضب» يعلنون تأسيس «ائتلاف القوات المدنية المساندة»

أعلن الملتقى الأول لآمري المحاور وقادة الكتائب المشاركين في عملية بركان الغضب، المنعقد في طرابلس 13 أكتوبر الحالي، عن تأسيس «ائتلاف القوات المدنية المساندة».

وبحسب بيان للملتقى السبت، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، اتفق الحاضرون على تأسيس جسم يمثلهم ويعبر عن إرادتهم والمشاركة في كل الرؤى والأعمال التي تصل بليبيا إلى الاستقرار والسلام الحقيقيين.

وتابع البيان أن الائتلاف تم تأسيسه بعد عدة اجتماعات مصغرة متتالية بعد الاجتماع الرئيسي في 13 أكتوبر الحالي.

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