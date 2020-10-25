داخلية الوفاق : القبض على تشكيل عصابي خطير في طرابلس

أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق إن أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة بمديرية أمن طرابلس تمكنوا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص متهمين في واقعة دخول الى أحد المنازل بقوة السلاح .

وذكر صفحة الوزارة على الفيسبوك أن التشكيل العصابي قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 1700 ألف وسبعمائة دينار وجهاز تلفزيون وهواتف محمولة, كما قاموا بخطف زوجة صاحب المنزل والاعتداء عليها.

وبين داخلية الوفاق أن هؤلاء الاشخاص أعترفوا من خلال التحقيق معهم بما نسب إليهم، واتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية واحيلوا للنيابة العامة من حيث الاختصاص. .