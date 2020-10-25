توزيع سلال غذائية ومعدات طبية على النازحين في درج

شرعت الجمعية الليبية العالمية الاجتماعية الشاملة فرع درج بتوزيع مجموعة من المساعدات العينية على النازحين والعائلات المحتاجة، في إطار تنفيذ جملة من النشاطات والبرامج وتلبية للأهداف المرسومة لتوفير مجموعة من الإعانات والمساعدات للأسر المعوزة في البلدية.

وشملت الحملة توزيع 170 سلة غذائية فضلا عن مواد ومعدات طبية ومستلزمات وقائية يحتاجها المواطنون لتجنب التقاط عدوى فيروس كورونا كما تم توزيع أدوات مدرسية على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كدعم للجهات الحكومية المتمثلة في المؤسسات التعليمية والجهات الأمنية.

كما أقيم معرض خيري للملابس الشتوية تعود إيراداته للأسر المعوزة والمحتاجة والنازحين القاطنين في نطاق البلدية.

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