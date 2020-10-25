“تكتل فزان النيابي”: نؤيد اتفاق وقف النار ونشدد على خروج المرتزقة من ليبيا

أصدر تكتل فزان النيابي بيانا، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف للجنة العسكرية (5+5 ) برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا.

وقال التكتل الذي يضم 14 عضوا <span;>، تابع تكتل فزان النيابي مجريات اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5 ) بجنيف السويسرية لما لها من أهمية كبرى في الاستقرار والأمن في البلاد، مضيفا، وفي الوقت الذي يرحب فيه التكتل بهذا الاتفاق ويثمن عاليا جهود القادة العسكريين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الوصول إلي هذا الاتفاق.

وأكد التكتل على جميع الأطراف المعنية الالتزام ببنود هذا الاتفاق خصوصا فيما يتعلق بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين كان لهم دور كبير في زعزعة الأمن والأستقرار في ليبيا والجنوب الليبي خاصة.

وأشار التكتل، إلي ضرورة أن تستمر أعمال اللجنة العسكرية (5+5 ) بهذه الروح الوطنية والمسؤولية التاريخية وأن تولي اهتماما خاصا بالمؤسسة

العسكرية والأمنية في الجنوب الليبي وإعادة تنظيمها بالشكل المهني والاحترافي .

وشدد تكتل فزان النيابي علي دعمه لكل الجهود الصادقة في إرساء الأمن والاستقرار والمصالحة في ليبيا بعيدا عن أي أجندات خارجية .