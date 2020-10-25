سيف النصر: عقيله صالح بحث مع رئيس البرلمان المغربي رفع القيود والتأشيرات على الليبيين

صرح السفير عبد المجيد سيف النصر مبعوث مجلس النواب إلى دول المغرب العربي، بأن رئيس البرلمان المغربي حبيب المالكي استقبل اليوم الأحد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقال سيف النصر في تصريحات لـ”الساعة 24″، إن اللقاء شهد التشاور حول العلاقات الليبية المغربية، وكذلك النقاش عن الأمور البرلمانية والتعاون بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين قبل أشهر.

وأضاف أن اللقاء شهد التأكيد على دعم المالكي في رفع القيود والتأشيرات على الليبيين لتسهيل حركة المرور، مشيرا إلى أن المستشار عقيلة صالح قدم الشكر إلى الملك المغربي محمد السادس على توفيره ر

حلات لإعادة الليبيين العالقين في الرباط إلى وطنهم، خلال أزمة كورونا، مشددا على أن هذا يدل على عمق العلاقات الليبية المغربية.

كما جدد رئيس مجلس النواب شكره إلى المغرب حكومة وشعبا على الجهود المبذولة في سبيل تسوية الأزمة الليبية.