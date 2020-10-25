“الجمهورية” يُشارك في مؤتمر الصناعة المالية الإسلامية

بحث نائب المدير العام لمصرف الجمهورية خلال مشاركته في مؤتمر أيوفي السنوي الثامن عشر للهيئات الشرعية، مختلف الموضوعات والمستجدات الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

وشارك في المؤتمر الذي عقد عبر المنصة الإلكترونية الويب، عدد من مسؤولي وموظفي مصرف الجمهورية، حيثُ يعتبر المؤتمر من أهم التجمعات في صناعة المالية الإسلامية الذي يضمُّ كبار علماء الشريعة على مستوى العالم الإسلامي والخبراء من صنّاع القرار.

يشار إلى أن مصرف الجمهورية، هو أول مصرف ليبي يحصل على عضوية ايوفي.

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