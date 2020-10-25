تشغيل 3 أجهزة تصوير مقطعي بمركز بنغازي الطبي

أعلن المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي الانتهاء من أعمال تركيب ومعايرة 3 أجهزة للتصوير المقطعي، وأن المركز سيشرع في إجراء الفحوصات باستخدام التقنيات التي يتيحها كل جهاز بدءا من اليوم.

كما أشارت مديرة مركز بنغازي الطبي، فتحية العريبي إلى أن ما يميز الجهاز هو أنه من 128 شريحة، ويعطي صورة واضحة جدا وبإمكانه تصوير حالات الأوعية الدموية العليا والسفلية والشرايين التاجية، وأنه عند الاستخدام بالشكل الصحيح سيغني عن القسطرة القلبية التشخيصية، وهي من المميزات المتطورة جدا للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا