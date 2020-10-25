“امغيب”: الأسماء المدرجة في حوار تونس إما “كومبارس” أو ستنتج اتفاقا أسوأ من الصخيرات

قال سعد أمغيب، عضو مجلس النواب، إنه بعد الاطلاع على كشف الأسماء التي اعلنت عنها البعثة الأممية للمشاركين في حوار تونس يوم 9 نوفمبر المقبل ، أستطيع أن أقول نحن الآن بين احتمالين، الأول ، هو أن مخرجات هذا الحوار جاهزة و قد تم الاتفاق عليه مسبقاً وبضمانات دولية تضمن بقاء القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في المشهد مع مشاركة حقيقية للتيار الوطني في السلطة وصنع القرار دون إقصاء في ظل تقاسم عادل للثروة بين كل أبناء الشعب الليبي وبالتالي فإن حضور هؤلاء الأشخاص المدرجة اسمائهم بالكشف مع كامل الاحترام لهم جميعاً ما هم إلا ( كومبارس ) للتوقيع بعد حضور المشهد الأخير فقط ، وهذا الاحتمال استبعده شخصياً لأنني لا اثق في البعثة الأممية ولا في السيدة استيفاني ولا في المجتمع الدولي

وأضاف أمغيب في تدوينه على حسابه على موقع الفيسوك، والاحتمال الثاني، هو أن تتحاور هذه الشخصيات وهذا الحضور الغير متكافئ فعلاً مع منح هامش من الحرية يُحْتكم فيه بعد نقاش طويل للتصويت والمغالبة ، وبالتالي سيكون المنتج أسوأ من منتج اتفاق الصخيرات ، قد ينهي وجود الجيش بل الوطن بالكامل، وفي كلا الاحتمالين ليس هنالك أي وجود للإرادة الوطنية الحقيقية ولامؤشرات أو معطيات لعودة السيادة الليبية قريباً والخاسر الوحيد هو المواطن.