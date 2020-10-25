مصرف الجمهورية يشارك في مؤتمر ”أيوفي” السنوي الـ18 للهيئات الشرعية

شارك مصرف الجمهورية صباح اليوم الأحد الموافق 25/ 10/ 2020 عبر المنصة الإلكترونية الويب بفعاليات مؤتمر أيوفي السنوي الثامن عشر للهيئات الشرعية المنظم من طرف هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية “AAOIFI ” العالمية.
ومثل المصرف في هذا الاجتماع المدير العام للمصرف نوري ابو فليجة , ولفيف من مسؤولي المصرف.
و يعتبر هذا المؤتمر من أهم التجمعات في صناعة المالية الإسلامية الذي يضمُّ كبار علماء الشريعة على مستوى العالم الإسلامي والخبراء من صنّاع القرار ، جيث مكن من مناقشة مختلف الموضوعات والمستجدات الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
يذكر أنّ مصرف الجمهورية ،هو أول مصرف ليبي يتحصل على عضوية هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي).
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