مصرف الجمهورية يشارك في مؤتمر ”أيوفي” السنوي الـ18 للهيئات الشرعية

شارك مصرف الجمهورية صباح اليوم الأحد الموافق 25/ 10/ 2020 عبر المنصة الإلكترونية الويب بفعاليات مؤتمر أيوفي السنوي الثامن عشر للهيئات الشرعية المنظم من طرف هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية “AAOIFI ” العالمية.

ومثل المصرف في هذا الاجتماع المدير العام للمصرف نوري ابو فليجة , ولفيف من مسؤولي المصرف.

و يعتبر هذا المؤتمر من أهم التجمعات في صناعة المالية الإسلامية الذي يضمُّ كبار علماء الشريعة على مستوى العالم الإسلامي والخبراء من صنّاع القرار ، جيث مكن من مناقشة مختلف الموضوعات والمستجدات الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

يذكر أنّ مصرف الجمهورية ،هو أول مصرف ليبي يتحصل على عضوية هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي).