مقترحات لتفعيل دور الغرفة التجارية في درنة

على مدى سنوات طويلة ظلت الغرفة التجارية في درنة تحقق حضورا فاعلا في مختلف أنشطتها، إلا أن دورها منذ عام 2013 مهمش لما مرت به البلاد من ظروف صعبة على مختلف الأصعدة حيث تم الاستيلاء على الغرفة وتدميرها والعبث بالمستندات الخاصة بها، بحسب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الفرجاني مداوي.

وعقد عميد بلدية درنة بقاعة اجتماعات البلدية اجتماعا مع عدد من أعضاء الغرفة التجارية بحضور رئيس الغرفة الأمنية العليا درنة، لبحث وضع الغرفة التجارية بالمدينة التي لطالما أسهمت سابقا بدور فعال سواء كان محليا أو إقليميا من خلال تقديم الدعم اللازم لأعضاء الغرفة لأداء دورهم المنوط بهم.

وتم الاتفاق على المقترحات المقدمة من اللجنة الإدارية السابقة بالغرفة والمعترف بها، بالإضافة إلى حلحلة المشاكل وتذليل كافة الصعوبات لضمان عمل الغرفة على النحو المطلوب.

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