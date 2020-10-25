بالأسماء.. بلدية سرت تشكل لجنة جديدة لمكتب أسر الشهداء والمفقودين والجرحى

عقدت بلدية سرت، اجتماعا موسعا، خصص لإعادة اختيار لجنة إدارية تسير مكتب أسر الشهداء والمفقودين والجرحى بالبلدية.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، اليوم الأحد، تم الاجتماع بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق المعدانى والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة بسرت محمد غيت، و عدد من أسر وأهالى الشهداء والمفقودين والجرحى بسرت.

وخلال الاجتماع تم بحث عدد من الموضوعات تتعلق بالمختنقات والمعوقات التى تواجة عدد كبير من أسر الشهداء والمفقودين والجرحى ببلدية سرت وتذليل الصعاب التى تواجههم وخاصة فيما يتعلق باحتياجاتهم ومرتباتهم.

وقال مدير إدارة الأعلام والعلاقات ببلدية سرت الناطق الرسمى للمجلس، إنه تم كذلك

خلال الاجتماع إعادة اختبار لجنة إدارية جدبدة لمكتب أسر الشهداء والمفقودين والجرحى بسرت وقد وافق عليهم الحاضرون بالاجماع، وهم على مصباح عقيلة رئيسا للمكتب، وعضوية كل من حوسين عبد السلام درياق، مصطفى سالم الطرابلسى ، على أبومريم، سعدة غيث أعويدات .

كما تم اختيار لجنة دائمة لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى بسرت تتولى بحث ومناقشة كافة المشاكل التى تواجه عائلات أسر الشهداء والمفقودين بالبلدية والتنسيق مع بلدية سرت والهئية العامة لأسر الشهداء والمفقودين بالحكومة .