وليامز : مجلس الأمن سيعاقب كل من يعرقل وقف إطلاق النار فى ليبيا

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز، اليوم الأحد، أن مجلس الأمن الدولى، سيعاقب كل من يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار، فى ليبيا، حسبما أفادت قناة “العربية” فى نبأ عاجل لها على تويتر.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أعلنت اليوم الأحد انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي سوف يبدأ أولى اجتماعاته يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول عبر آلية الاتصال المرئي، وسوف ينطلق اللقاء المباشر يوم 09 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة التونسية.