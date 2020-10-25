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تسجيل 1639 إصابة جديدة و 766 حالة شفاء

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم مئتين وثلاثين تسجيل ألف وستمئة وتسع وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، من أصل ستة آلاف وعينتين استلمها المختبر المرجعي للمركز.

هذا كما سجلت ليبيا أمس سبعمئة وستا وستين حالة شفاء وخمس حالات وفاة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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