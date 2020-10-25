تسجيل 1639 إصابة جديدة و 766 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم مئتين وثلاثين تسجيل ألف وستمئة وتسع وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، من أصل ستة آلاف وعينتين استلمها المختبر المرجعي للمركز.

هذا كما سجلت ليبيا أمس سبعمئة وستا وستين حالة شفاء وخمس حالات وفاة.

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