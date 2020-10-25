البدء في الرجوع التدريجي لإعادة الإنتاج من حقل آمال النفطي 

أصدرت لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية تعليماتها لمراقبي العمليات بالميناء والحقول بمباشرة إعادة الإنتاج من حقل أمال النفطي، وذلك بعد رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء راس لانوف.

وبناء عليه فقد تم الرجوع التدريجي للإنتاج بتشغيل محطة الكهرباء، وتشغيل عدد من محطات الإنتاج، بالإضافة إلى فتح عدد من آبار النفط المغلقة وضخ كميات من النفط إلى ميناء راس لانوف النفطي.

يشار إلى أن أقسام العمليات المختلفة بالحقل قامت منذ أيام بإجراء كافة الاختبارات اللازمة للتحقق من جاهزية مستلزمات التشغيل من معدات ومضخات وآبار مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة .

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