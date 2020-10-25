طرابلس.. لجنة حقوقية تعقد اجتماعا لبحث واقع حقوق الانسان في ليبيا

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ان رئيس قسم القانون الدولى الإنساني و رئيس قسم شؤون الهجرة غير الشرعية باللجنة عقدوا ، اجتماعاً تقابلياً مع ائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب الليبي ، اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020 م، بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول النقاش الإجراءات المفترض اتباعها من قبل مؤسسات المجتمع المدني الليبي من رصد وتحري حول انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك معالجة الأوضاع الإنسانية لنزلاء مؤسسات الأحداث، وقد حضر الاجتماع السيد ” أسامة الشعافي ” رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ومقرر اللجنة والمستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب.

وقد تطرق الإجتماع إلى ضرورة التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لعقد سلسلة من الاجتماعات فيما يخص حماية الأحداث.