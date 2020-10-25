مجلس حكماء الجفرة يطالب السياسيين بالكف عن التجاذبات وتغليب مصلحة الوطن

اعلن مجلس اعيان وحكماء الجفرة تأييده ومباركته لاتفاق لجنة 5+5 مثمنا دور المشاركين فيها وتحمل مسئولياتهم تجاه وطنهم ..

وقال احمد ابوطالب رئيس مجلس اعيان وحكماء الجفرة لبوابة افريقيا الاخبارية بان كافة بنود الاتفاق تصب في مصلحة الوطن مشددا على ضرورة الزام كافة الاطراف بتنفيذها وعلى السياسيين تبني هذا الاتفاق خدمة للمواطن الليبي في كل ربوع البلاد بدْا من ايقاف التقاتل بين الليبيين و فتح الطرق والمطارات وتقديم الخدمات خصوصا منطقة الجنوب التي تعاني من التهميش وانعدام كافة الخدمات بها .

ودعا الاطراف السياسية والسياسيين الى الكف عن التجاذبات وتغليب مصلحة الوطن الجريح والتنازل والتخلى عن الدوافع الشخصية وتبادل الاتهامات وردود الافعال .