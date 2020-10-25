“امغيب” يهاجم الحوار الليبي المقبل في تونس ويصف المشاركين فيه بـ ” الكومبارس “

هاجم سعيد امغيب عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، المشاركين في الحوار الليبي المقرر عقده في تونس يوم الـ 9 من نوفمبر المقبل .

وأوضح امغيب، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه بعد الإطلاع على كشف الأسماء التي أعلنت عنها البعثة الأممية للمشاركين في حوار تونس فهناك احتمالين، مبينا أن الاحتمال الأول هو أن مخرجات هذا الحوار جاهزة و قد تم الاتفاق عليه مسبقاً وبضمانات دولية تضمن بقاء الجيش في المشهد مع مشاركة حقيقية لما وصفه بالتيار الوطني في السلطة وصنع القرار دون اقصاء، في ظل تقاسم عادل للثروة بين كل ابناء الشعب الليبي، واصفا المشاركين فى الحوار الليبي بتونس بـ ” الكومبارس” بغرض التوقيع فقط، مستبعدا في الوقت نفسه هذا الاحتمال لأنه لا يثق في البعثة الأممية ولا في البمعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز ولا في المجتمع الدولي .

وأضاف أن الاحتمال الثاني هو أن تتحاور هذه الشخصيات وهذا الحضور الذي وصفه بغير المتكافئ، مع منح هامش من الحرية بعد نقاش طويل للتصويت والمغالبة، وبالتالي سيكون المنتج اسوء من منتج اتفاق الصخيرات، لافتا إلى أنه قد ينهي وجود الجيش بل الوطن بالكامل .

واختتم امغيب منشوره، أنه في كلا الاحتمالين ليس هناك أي وجود للإرادة الوطنية الحقيقية ولامؤشرات أومعطيات لعودة السيادة الليبية قريباً، مضيفا أن الخاسر الوحيد هو المواطن .. على حد قوله .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24