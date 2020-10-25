الثني يطلع علي نتائج عمل لجنة الأزمة المشكلة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، خلال اجتماع عقده في مكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي على نتائج عمل لجنة الأزمة المشكلة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وبحسب إيجاز صحفى للحكومة الليبية، ناقش الثني مع رئيس اللجنة اللواء هاشم بورقعة، بحضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب، وأعضاء لجنة الأزمة نتائج عمل لجنة الأزمة خلال الزيارات الميدانية التي أجرتها بعدد من المدن والمناطق وعدد من المؤسسات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، للجنة الأزمة، عمل الحكومة الليبية وكافة الجهات التابعة لها على حلحلة الأزمات وتفكيك الاختناقات وتسيير الأمور الخدمية والمعيشية اليومية للمواطنين، وقد أكد أن عمل الحكومة الليبية وما تقدمه يأتي في ظل انعدام الإيرادات المالية والظروف التي تمر بها البلاد بما سبب عجزا في تغطية بنود الميزانية العامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون والتواصل المستمر ما بين رئاسة مجلس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بما يحقق خدمة وأمن كافة المواطنين.