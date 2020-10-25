الثني يطلع علي نتائج عمل لجنة الأزمة المشكلة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، خلال اجتماع عقده في مكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي على نتائج عمل لجنة الأزمة المشكلة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.
وبحسب إيجاز صحفى للحكومة الليبية، ناقش الثني مع رئيس اللجنة اللواء هاشم بورقعة، بحضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب، وأعضاء لجنة الأزمة نتائج عمل لجنة الأزمة خلال الزيارات الميدانية التي أجرتها بعدد من المدن والمناطق وعدد من المؤسسات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، للجنة الأزمة، عمل الحكومة الليبية وكافة الجهات التابعة لها على حلحلة الأزمات وتفكيك الاختناقات وتسيير الأمور الخدمية والمعيشية اليومية للمواطنين، وقد أكد أن عمل الحكومة الليبية وما تقدمه يأتي في ظل انعدام الإيرادات المالية والظروف التي تمر بها البلاد بما سبب عجزا في تغطية بنود الميزانية العامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون والتواصل المستمر ما بين رئاسة مجلس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بما يحقق خدمة وأمن كافة المواطنين.
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