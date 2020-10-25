ليبيا

المغرب / بوابة افريقيا الاخبارية |

25 October, 2020

أجرى رئيس مجلس النواب الليبي اليوم الاحد بمدينة سلا، شمال الرباط، محادثات مع رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، استكمالا للزيارة التي بدأها الامس للمغرب.

وأكد ،عقيلة صالح، في تصريح صحفي،عقب المحادثات، أن “الأخوة الأشقاء التقوا في المغرب وتوصلوا إلى بعض الحلول، من ضمنها الاتفاق على تكوين وتشكيل المناصب السيادية في ليبيا، وهي خطوة مهمة إلى الأمام لتسهيل بقية المسارات”.

وذكر رئيس مجلس النواب الليبي، بالاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي تم قبل يومين، وانطلاق حركة الطيران بين شرق وغرب ليبيا.

وعبر عقيلة صالح، بالمناسبة، عن جزيل الشكر للملك محمد السادس، مثمنا دور المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية.

إلى ذلك اعتبر رئيس مجلس النواب المغرب الحبيب المالكي، أن تقريب وجهات النظر بين الليبيين ساهم في تحقيق مجموعة من المكتسبات، مشيرا إلى أنه “بدون شك ستكون هناك جولات أخرى لترجمة هذه المكتسبات على أرض الواقع”.

وقال بأن التوقيع، بداية صيف السنة الجارية، على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب المغربي ومجلس النواب الليبي، يعكس “إرادة سياسية وشعبية لفتح المجال لحوار مستمر بين الإخوة الليبيين وكذلك النواب المغاربة”.

وسجل المالكي أن التوقيع على مذكرة التفاهم هاته بين المجلسين، يفتح آفاقا جديدة من خلال تفعيل وإعطاء قوة ونفس جديد للدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.