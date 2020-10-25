الثني يبحث احتياجات بلدية خليج السدرة خلال اجتماعه بوفد عن المنطقة

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، أوضاع بلدية خليج السدرة، وأبرز احتياجاتها وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وفد من مسؤولي البلدية وأعيانها وحكمائها.

وبحسب إيجاز صحفي، خلال الاجتماع، الذي ضم وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية خليج السدرة عبد الحميد محمد الاطيوش وعدد من أعيانها وحكمائها ومسؤوليها، احتياجات البلدية الضرورية وكيفية توفيرها من قبل الحكومة، كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل كافة الإجراءات لضمان وصول كافة الخدمات إلى البلدية على أكمل وجه.

وبحث الاجتماع احتياجات مديرية الأمن بالبلدية وكيفية توفير الدعم لها لضمان سير علمها بالشكل المطلوب، إضافة إلى سير عمل عدد من المشاريع الحكومية داخل نطاق البلدية، ونسب إنجازها، وأبرز العراقيل التي تواجهها وكيفية حلحلتها.