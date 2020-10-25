الثني يبحث احتياجات بلدية خليج السدرة خلال اجتماعه بوفد عن المنطقة

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، أوضاع بلدية خليج السدرة، وأبرز احتياجاتها وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وفد من مسؤولي البلدية وأعيانها وحكمائها.
وبحسب إيجاز صحفي، خلال الاجتماع، الذي ضم وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية خليج السدرة عبد الحميد محمد الاطيوش وعدد من أعيانها وحكمائها ومسؤوليها، احتياجات البلدية الضرورية وكيفية توفيرها من قبل الحكومة، كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل كافة الإجراءات لضمان وصول كافة الخدمات إلى البلدية على أكمل وجه.
وبحث الاجتماع احتياجات مديرية الأمن بالبلدية وكيفية توفير الدعم لها لضمان سير علمها بالشكل المطلوب، إضافة إلى سير عمل عدد من المشاريع الحكومية داخل نطاق البلدية، ونسب إنجازها، وأبرز العراقيل التي تواجهها وكيفية حلحلتها.
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