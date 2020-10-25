الزادمة في رسالة إلى البعثة: نعلن انسحابنا من القائمة لأنها تضم شخصيات جدلية كانت سببا في معاناة ليبيا

أعلن رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، انسحابهم من القائمة المقترحة للمشاركة في حوار تونس والتي أعلنت عنها البعثة الأممية لدى ليبيا اليوم الأحد.

وقال الزادمة في خطابه إلى البعثة، إنهم لن يشاركوا في جلسات هذه القائمة، والتي تضم شخصيات جدلية وأخرى إخوانية داعمة للإرهاب واخرى تسببت في معاناة ليبيا طيلة 9 سنوات، وذلك لأنها تسعى إلى إعادة تدوير بعض الأشخاص غير المرحب بهم في المجتمع الليبي، وكذلك إطالة أمد الأزمة، بالإضافة إلى عدم صدق ووضوح رؤية البعثة على إنهاء الأزمة الليبية سياسيا.

وأوضح الزادمة، أن قرار الانسحاب يأتي انطلاقا من المبادئ الراسخة بأن الحل السياسي في ليبيا يبدأ من خلال الالتزام بالثوابت التي خرج من أجلها الجيش والمتمثلة في حربه ضد الإرهاب على كامل التراب الليبي، وطرد المرتزقة وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

وأضاف البيان أن هذه المبادئ تشمل دعم الجيش ومساندته في بناء مؤسسة عسكرية قوية تحمي الحدود وتدافع عن الدولة المدنية الليبية المنشودة.

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