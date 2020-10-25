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الزادمة في رسالة إلى البعثة: نعلن انسحابنا من القائمة لأنها تضم شخصيات جدلية كانت سببا في معاناة ليبيا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، انسحابهم من القائمة المقترحة للمشاركة في حوار تونس والتي أعلنت عنها البعثة الأممية لدى ليبيا اليوم الأحد.

وقال الزادمة في خطابه إلى البعثة، إنهم لن يشاركوا في جلسات هذه القائمة، والتي تضم شخصيات جدلية وأخرى إخوانية داعمة للإرهاب واخرى تسببت في معاناة ليبيا طيلة 9 سنوات، وذلك لأنها تسعى إلى إعادة تدوير بعض الأشخاص غير المرحب بهم في المجتمع الليبي، وكذلك إطالة أمد الأزمة، بالإضافة إلى عدم صدق ووضوح رؤية البعثة على إنهاء الأزمة الليبية سياسيا.

وأوضح الزادمة، أن قرار الانسحاب يأتي انطلاقا من المبادئ الراسخة بأن الحل السياسي في ليبيا يبدأ من خلال الالتزام بالثوابت التي خرج من أجلها الجيش والمتمثلة في حربه ضد الإرهاب على كامل التراب الليبي، وطرد المرتزقة وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

وأضاف البيان أن هذه المبادئ تشمل دعم الجيش ومساندته في بناء مؤسسة عسكرية قوية تحمي الحدود وتدافع عن الدولة المدنية الليبية المنشودة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • تسلم ياولدى امثالك من الرجال المحترمين اختفوا من المشهد السياسى وظهر الرويبضة من اقزام تافهة امثال المشرى حامل بيضان السراج والذى اختلى به المعتوه فى غرفة مغلقة واعطاه ختم الشرجية السلطانية

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  • تمام بكل يامستر يامدعوا الزادمة القائمة تضم شخصيات جدلية وأخرى إخوانية داعمة للإرهاب واخرى تسببت في معاناة ليبيا طيلة 9 سنوات.
    المدعوا الزادمة باشا انت واللي في القائمة مش عاجين بعضكم ماحد منكم يناسب الاخر يافاسد منك له.
    السؤال!!!! كم سنة اخرى تبوا تخلوا الليبيين في عيشة المعناة؟؟؟؟؟؟

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