الحركة الشعبية تكشف موقفها من قائمة المشاركين في الحوار السياسي الليبي

قال ناصر سعيد المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية إن قائمة المشاركين في الحوار السياسي الليبي في تونس التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة اليوم لم تكن مستغربة.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأحد أن قائمة بعثة الأمم المتحدة للمشاركين في حوارات تونس، تم تسريبها آنفاً، وتم التعليق عليها من جهات عديدة، وهي ذاتها القائمة التي ضمت مجموعة كبيرة من الاخوان المسلمين، وعناصر متطرفة وحاملي جنسيات أجنبية، وأغلبها من العناصر المسؤولة عما لحق بليبيا من تدمير وتخريب طيلة العقد الماضي.

وأكد سعيد أن المُلفت للانتباه هو الاختصاصات الواسعة الممنوحة لما يسمى بلجنة الحوار المعينة من قبل جهات مجهولة، وإحلاله محل مجلس النواب وكذلك مجلس الدولة المشرّع بموجب اتفاق الصخيرات، في تجاوز خطير لإرادة الشعب الليبي الذي أسقط الاخوان في انتخابات جرت في ظل قانون العزل السياسي.

وأوضح سعيد أن هذا الأمر يُنبئ باستمرار الازمة، وربما تعقيدها في الفترة القادمة، ولن تكون بأحسن حال مما جلبه حوار الصخيرات من تهميش وخراب وتدمير للبلاد وتهجير وافتقار للشعب.

وتوقع سعيد مزيداً من الانهيارات السياسية والأمنية والاقتصادية كنتائج متوقعة لهذا الحوار.

ودعا القوى الوطنية للتكاثف والوحدة لمواجهة هذه المرحلة الجديدة من ماوصفها المؤامرة على البلاد، داعيا الشعب الليبي الى اليقظة والاستمرار في كفاحه ونضاله حتى إسقاط المشروع الاستعماري في ليبيا.