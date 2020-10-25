ليبيا

المغرب / بوابة افريقيا الاخبارية |

25 October, 2020

طالب رئيس مجلس النواب الليبي ،عقيلة صالح ، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب،دعم الاخير لتكوين السلطة التنفيذية ” الحكومة الليبية الموحدة” و التي تم اختيار مدينة سرت ليكون مقرا لها، مبررا هذا الاختيار بكون كل الأطراف الليبية تستطيع أن تصل إلى هذه المدينة، ولأنها تتوفر البنية التحتية التي تحتاجها السلطة المؤقتة”.

وأضاف خلال ندوة صحفية ، أن الفترة الانتقالية التي ستتولها السلطة المؤقتة،ستمر بثلاثة مراحل :المرحلة الأولى وسيتم التركيز فيها على توحيد المؤسسات الليبية وتوفير حاجات المواطنين الليبيين .

أما المرحلة الثانية فتهتم بإقرار القواعد الدستورية والقانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من ثم المرحلة الثالثة في 6 أشهر الأخيرة تخصص لتهيئة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،” وعندها تستقر الأمور ويختار الشعب الليبي رئيسا ومجلس نواب جديدا”، يقول عقيلة صالح.

وجدد مجلس النواب ،طلبه من المغرب ،تسهيل التأشيرات لليبيين للدخول إلى المغرب بما يتماشى مع العلاقات التاريخية والمصاهرة بين الشعبيين.