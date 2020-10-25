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مفوضية الخمس للكشاف تعقد اجتماعها الدوري ببني وليد

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت هيئة قيادة مفوضية الخمس للكشافة والمرشدات أمس بثانوية العلوم الأساسية في بني وليد اجتماعها الدوري بحضور المفوض العام للمفوضية وأعضاء الهيئة.
وأوضح مفوض عام المفوضية ” عبد الله الصيد ” في تصريح لقناة ليبيا أن الاجتماع ناقش العمل على استئناف النشاط الكشفي وفق الخطة السنوية للعام 2021 في ظل جائحة كورونا.
وتناول الاجتماع  الدورات التدريبية لتأهيل القادة و القائدات على إدارة الأنشطة و البرامج الكشفية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
و في ختام الاجتماع قام المفوض العام بتقليد عدد من القادة وسام الخدمة الممتازة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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