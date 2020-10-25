مفوضية الخمس للكشاف تعقد اجتماعها الدوري ببني وليد

عقدت هيئة قيادة مفوضية الخمس للكشافة والمرشدات أمس بثانوية العلوم الأساسية في بني وليد اجتماعها الدوري بحضور المفوض العام للمفوضية وأعضاء الهيئة.

وأوضح مفوض عام المفوضية ” عبد الله الصيد ” في تصريح لقناة ليبيا أن الاجتماع ناقش العمل على استئناف النشاط الكشفي وفق الخطة السنوية للعام 2021 في ظل جائحة كورونا.

وتناول الاجتماع الدورات التدريبية لتأهيل القادة و القائدات على إدارة الأنشطة و البرامج الكشفية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

و في ختام الاجتماع قام المفوض العام بتقليد عدد من القادة وسام الخدمة الممتازة.

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