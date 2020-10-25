مواطنو بني وليد يستنكرون الرسوم المسيئة التي طالت رسولنا الكريم

رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، رسول السلام والرحمة والهداية للناس أجمعين، تعرض مؤخرا للإيذاء من خلال رسوم مسيئة، الأمر الذي انتفض له ملايين المسلمين في أقطاب الأرض كافة، وشجبه الكثيرون، رافضين لمثل هذا الإيذاء الذي طال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، واليوم في بني وليد نظم المواطنون وقفة احتجاجية استنكارية لما لحق رسول الأمة من إيذاء.
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بني وقيد نلر الوقيد ـ وحطب الصديد ـ ونار كلاب اللهيب ويفرن العصيد
دمروهم بصواريخ الطيران المسلح قنونو ـ وتطلع كائرة تكمل مهرجات زوارة الي في سرت
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