شوبار: الاتفاقات الناتجة عن اجتماعات 5+5 تعد العمود الفقري للمرحلة القادمة

قال المحلل السياسي محمد شوبار، إن “محادثات جنيف انطلقت في جو من الإجماع الدولي من دول دائمة العضوية بمجلس الأمن”، مضيفا أنه “يعتقد أن هذا يمثل أحد الركائز المهمة لتطبيق هذا الاتفاقات الناتجة عن المحادثات”.

وأضاف شوبار في تصريح رصدته ليبيا 24 ، أن هذا الاجتماع تم تأييده من 13 دولة، موضحا أن هذه الدول هي التي تدخلت في الملف الليبي طيلة التسع سنوات الماضية، مؤكدا أن هذه الاتفاقات مهمة جدا من أجل أن تطبقها الحكومة المُجمع تشكليها بداية نوفمبر المقبل.

وذكر شوبار أن هذه الاتفاقات نصوصها عديدة، وأن بعضها يتعلق بالملف الإنساني والملف الإعلامي، ويتعلق بوقف التحريض الإعلامي الذي تسبب في تأجيج الصراعات في ليبيا طيلة السنوات التسع الماضية.

وأكد المحلل السياسي أنه لا يعتقد أن المجتمع الدولي سيتراجع نحو كل هذه الخطوات والقرارات التي توصلت إليها مجموعة 5+ 5 ، بل إنها تعد العمود الفقري للمرحلة القادمة فيما يتعلق بوقف التدخل الأجنبي سواء كان عسكريا أو أمنيا.

وشدد على أن بعض الجهات أيدت هذه الاتفاقات، من ضمنها بعض الجمعيات في الجنوب الليبي، مضيفا أن الليبيين يطالبون بخروج كل المقاتلين الأجانب من البلاد.

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