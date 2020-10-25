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طاهر الشريف يترأس المكتب السياسي لقبيلة العبيدات

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى في مدينة طبرق، عدد من أعيان ووجهاء ومشائخ قبيلة العبيدات من جميع المناطق، لاختيار من يشغل المكتب السياسي للقبيلة.

والتأم اللقاء في منزل الراحل طيب الشريف رئيس المكتب السياسي الأسبق لقبيلة العبيدات، وشرح أعضاء المكتب الظروف التي يمر بها المكتب السياسي بفقد عدد من قياداته على رأسهم طيب الشريف.

وبعد تداول الكلمات اتفق الحضور على تسمية الشواغر بالمكتب السياسي، وهم طاهر طيب الشريف خلفاً لوالده كرئيس للمكتب السياسي واختيار العمدة عبدالقادر صالح نائباً له، وعضوية خالد سعد وخالد الضبع وخالد عطية الجبالي.

ويعتبر هذا الاجتماع تنسيقياً بحتاً من أجل وضع النقاط على الحروف وترتيب البيت الداخلي لقبيلة العبيدات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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