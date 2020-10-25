ترقّب وصول عدة سفن تجارية إلى ميناء طرابلس

توقعت إدارة الشركة الليبية للموانئ فرع طرابلس وصول سفن تجارية عدة إلى أرصفة الميناء بحسب التقرير اليومي لحركة الموانئ.

وتترقب الإدارة وصول سفينة نقل السماد “ماجد بي” التابعة للوكيل الملاحي مدوين للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 2600 طن من السماد الزراعي، بالإضافة إلى سفينة نقل الحاويات “شودزيز” التابعة للوكيل الملاحي طرابلس للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها أكثر من 100 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

ومن بين السفن المتوقع وصولها أيضا إلى ميناء طرابلس، السفينة “كونمار فجورد” لنقل الحاويات والتي تتبع الوكيل الملاحي فن الشحن للتوكيلات الملاحية محملة بـ 217 حاوية من البضائع والسلع المتنوعة.

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